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Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за остановки поезда

Поезд остановился по техническим причинам на станции Аникеевка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Несколько поездов задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Аникеевка. Об этом сообщается в аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"На D2 и Рижском направлении несколько поездов в сторону Москвы задержаны в пути из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Аникеевка. <…> Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦППК совместно с МЖД принимают все меры для восстановления графика поездов.

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