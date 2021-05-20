В Москве на Павелецком вокзале откроется выставка детских рисунков на тему экологии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 200 детских рисунков, посвященных экологии, будут выставлены на территории Павелецкого вокзала в Москве. Об этом ТАСС заявил организатор выставки, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"На Павелецком вокзале в Москве 20 мая открывается выставка юных художников в рамках проекта "Доброе слово Экология", организованная при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В экспозицию выставлены свыше 200 работ, присланные на конкурс детского рисунка в рамках международной экологической премии EcoWorld - общественной награды за выдающиеся достижения в области защиты окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и проведения природоохранных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития", - сказал Панарин.

Также на вокзале будут выставлены работы лауреатов конкурса детского творчества "Здоровье планеты? В моих руках!" и конкурса "Мы - дети Космоса!", организованного благотворительным фондом имени Елены Ивановны Рерих.

По его словам, выставка будет передвижной и после завершения экспонирования на Павелецком вокзале, а также еще на четырех московских железнодорожных вокзалах - Белорусском, Киевском, Рижском и Савеловском, - будет проведена поочередно в Якутске, Калининграде, Севастополе, Сочи и других городах.