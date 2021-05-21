Московский проект "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для бизнесменов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Образовательный проект "Бизнес-уик-энд" открывает 24 мая занятия для начинающих предпринимателей, поучаствовать в преакселерационной и акселерационной программах смогут жители столицы от 17 до 30 лет, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Образовательный курс преакселератора состоит из 10 занятий. Они будут проводиться несколько раз в неделю на городских площадках, таких как "Цифровое деловое пространство" и инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Обучение можно пройти самостоятельно или вместе со своей проектной командой. Участники преакселератора изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты. В курс входят такие направления, как продажи и переговоры, маркетинг, стратегия и масштабирование, привлечение инвестиций, команда, лидерство и тимбилдинг. Наставники и эксперты помогут участникам доработать проекты и проконсультируют по различным вопросам.

До конца года планируется обучить несколько потоков. Продолжительность каждого курса - 35 дней. В конце участникам предстоит презентовать свои проекты экспертной комиссии.

Акселерационная программа создана для тех, у кого уже есть небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек. Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд). Они смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов.

В течение первой недели участники проанализируют свой бизнес и определят стратегию его развития. Следующий этап - реализация проектов. Кураторы покажут, как увеличивать продажи, выстраивать маркетинг, продвигать продукт в соцсетях. Встречи с наставниками на этом этапе будут проходить в формате деловой игры и мини-лекций. На заключительной неделе участники просчитают финансовую модель и разработают бизнес-план на 12 месяцев.

Отбор лучших

По окончании программы 30 лучших команд смогут презентовать свои проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых организаций и компаний, поддерживающих предпринимателей.

В 2020 году акселератор прошли 482 предпринимателя.

Отправить заявку на участие в программах преакселератора и акселератора можно после регистрации на портале Business Update, уточняется на портале.