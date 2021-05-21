Новое Московское онкологическое общество создали в столице

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Новое Московское онкологическое общество появилось в столице. Его президентом стал главный внештатный специалист-онколог столицы Игорь Хатьков. Об этом в рамках Московсокго онкологического форума сообщил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Буквально недавно Минюст зарегистрировал новое юридическое лицо, которое называется "Московское онкологическое общество". Это прекрасно, потому что это является залогом нашего движения вперед и какой-то базы для создания корпоративной среды, приумножение командных возможностей. А с другой стороны я спросил сегодня у президента нового московского онкологического общества - Игоря Евгеньевича Хатькова - открыто ли общество для того, чтобы его членами могли быть россияне, зарубежные коллеги. Он сказал, что этот вопрос пока не решен, но мы были бы рады, чтобы такие вещи могли случаться", - сказал Хрипун.

Как отметил Хатьков, очень много делается по различным направлениям развития онкологической службы Москвы. Недавно добавились новые направления - повышение сервисности и развитие программы обучения. Развитие онкологической службы зависит от хороших взаимоотношений административно-управленческого аппарата с профессиональным сообществом.

"Эти коммуникации важны, они у нас есть в Москве. Но их, безусловно, надо развивать", - добавил врач.

О Московском онкологическом форуме

Московский онкологический форум прошел с 20 по 21 мая в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В нем приняли участие известные врачи, представители ВОЗ и государственных учреждений - международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

На форуме специалисты обсудили актуальные задачи и насущные проблемы онкологии. На дискуссиях, круглых столах, лекциях, семинарах, мастер-классах, пленарных заседаниях по 17 направлениям онкологии эксперты обменялисб опытом о ранней диагностике, разработке и применении новых технологий, инновационных методах лечения.