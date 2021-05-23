В Москве завершилась реконструкция кинотеатра "Саяны"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию кинотеатра "Саяны" на востоке столицы после завершения работ по реконструкции здания. Об этом в воскресенье сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Завершилась реконструкция кинотеатра "Саяны", здесь откроется общественный центр под тем же названием. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ по реконструкции провели перепланировку помещений, заменили и усилили несущие и ограждающие конструкции, а также обновили инженерные коммуникации. В обновленном кинотеатре запланировано четыре кинозала: два на 105 мест и по одному на 195 и 48 мест. Кроме того, здесь будут открыты кафетерий, бар, мини-маркет, непродовольственные магазины и оборудуют административные и служебные помещения.

"К проверкам общественного центра "Саяны" привлекали специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", - приводятся в сообщении слова главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.