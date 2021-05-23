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В ДТП с тремя машинами под Кировом пострадали пять человек

Среди них двое несовершеннолетних

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Кировской области в воскресенье, сообщает ГИБДД УМВД региона.

"В Кирово-Чепецком районе на автодороге Южный обход у поворота на СТ Мариевское произошло столкновение трех автомобилей: Mercedes, ВАЗ-2107 и Mazda. В результате происшествия, по предварительным данным, травмированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в опубликованном сообщении.

Проводится проверка, уточняются причины аварии.

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