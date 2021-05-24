Власти Москвы предупредили водителей о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. В Москве появилась новая схема мошенничества, теперь злоумышленники находят владельцев эвакуированных машин и предлагают за деньги вернуть их автомобиль, сообщили в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении говорится, что иногда незнакомцы подходят к водителям эвакуированных машин и предлагают "помочь" вернуть автомобиль за деньги. В итоге "помощь" заключается в том, что злоумышленники подвозят автомобилиста до спецстоянки за более высокую цену, чем было бы добраться на такси.

Специалисты призывают водителей не верить таким людям. В сообщении также подчеркивается, что можно самостоятельно посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину.