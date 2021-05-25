Глава Мосгоризбиркома сообщил о готовности к проведению выборов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Системы избирательных комиссий и онлайн-голосования в столице готовы к проведению выборов. Об этом сообщил во вторник председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"По результатам тестирования можно с уверенностью говорить, что система избирательных комиссий города готова, программно-аппаратный комплекс готов", - сказал Ермолов в ходе заседания Центризбиркома.

Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2021 года в столице насчитывалось более 7,44 млн избирателей. При этом на портале мэра и правительства Москвы зарегистрировано почти 6,95 млн пользователей, почти 6,68 млн из которых числятся в регистре избирателей ГАС "Выборы".

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Об онлайн-голосовании

Тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая. В нем приняли участие более 1,2 млн граждан из всех регионов России - 52% от подавших заявления.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая, всего подали заявки более 2,3 млн человек. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании приняли участие жители всех регионов России. В ходе тестирования были полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.