Собянин представил новую концепцию московских библиотек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уже 125 библиотек Москвы прошли модернизацию по программе "Московские библиоцентры", общий книжный фонд всех городских библиотек составляет 17,2 млн изданий. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Сегодня Россия отмечает День библиотек - праздник всех, кто любит книгу. В Москве работают 1,6 тыс. библиотек.

"Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы "Московские библиоцентры" мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное - меняем концепцию работы библиотек. <...> Модернизацию прошли уже 125 библиотек", - написал мэр.

По его словам, на месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов. Новая московская библиотека - это открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу. Все библиотеки имеют бесплатный Wi-Fi. В будние дни многие библиотеки открыты до восьми-десяти часов вечера. Теперь в них можно зайти и после работы, сообщил мэр.

"Заработал единый читательский билет. Зарегистрировавшись в одной библиотеке, можно пользоваться всеми библиотеками городской сети. Москвичи получили уже более 511 тыс. единых читательских билетов", - добавил Собянин.

Изменение библиотек

Как отметил мэр, все городские библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке. Нужное издание можно найти и забронировать в новом библиотечном сервисе на портале mos.ru.

Радикально изменилась программа пополнения библиотечных фондов. Третий год комплекты изданий детской литературы приобретаются по каталогу "100 лучших новых книг для детей и подростков", формируемому Центральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара.

На библиотечных полках максимально оперативно появляются книги - лауреаты и номинанты ведущих российских литературных премий "Национальный бестселлер", "Книга года", "Большая книга", "Ясная Поляна", "Просветитель", "Деловая книга года", "Лицей". В библиотеках действуют сотни кружков и проводятся десятки тысяч культурно-досуговых мероприятий.

И, наконец, жизнь библиотечной книги теперь не заканчивается после того, как читатели утрачивают к ней интерес. В рамках проекта "Списанные книги" все желающие могут забрать книги из библиотеки насовсем. В августе 2020 года читателям был передан миллионный экземпляр.

"В ближайшие годы продолжим реализацию программы "Московские библиоцентры", чтобы как можно больше москвичей могли в шаговой доступности от дома посетить современную городскую гостиную - центр знаний, досуга и общения для всех возрастов", - заключил Собянин.