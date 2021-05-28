Собянин утвердил проект строительства пешеходных галерей между зданиями Пушкинского музея

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства подземных пешеходных галерей, которые свяжут здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Отдельные здания ГМИИ им. Пушкина на Волхонке свяжут подземные пешеходные галереи. Постановление об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего данное строительство, подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, подземные пешеходные галереи соединят главное здание музея с картинной галереей искусства старых мастеров, галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, депозитарно-реставрационным и выставочным центром.

Также проект предусматривает реконструкцию Малого Знаменского переулка на участке от Волхонки до Колымажного переулка и Колымажного переулка на участке между Волхонкой и Малым Знаменским переулком.

"В результате реконструкции Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка станет пешеходной зоной, а в Колымажном переулке организуют одностороннее движение транспорта и парковочные места", - уточнили в пресс-службе.