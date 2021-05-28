Московские школьники завоевали половину дипломов Всероссийской олимпиады

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. дипломов победителей, половину от общего числа, завоевали московские школьники на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Друзья, с победой! Вы крутые ребята, конечно, молодцы! Я в свое время участвовал в школьной олимпиаде, помню, как это было сложно. Москва - это как целая страна. А уже выйти на Всероссийский уровень и победить - это вообще круто. <...> У нас в этом году половина всех медалей [Всероссийской олимпиады] - это москвичи, многие победили в одном предмете, а [некоторые] сразу в нескольких", - поздравил Собянин московских учащихся с победой в концертном зале "Зарядье".

Он отметил, что победители готовились к олимпиаде по 12-15 часов в день. Мэр подчеркнул, что в минувшем году большое количество дней московские школьники были вынуждены учиться онлайн, что вызывало сильную тревогу у педагогов, родителей и столичного правительства, но результат превзошел ожидания.

"Несмотря на все сложности и проблемы, Московское образование выстояло, а вы победили. Отлично! <...> Участники Всероссийского этапа, призеры и победители представлены практически всеми районами Москвы, почти половина столичных школ вырастили призеров и победителей, такого никогда не было, я посмотрел географию победителей, это и новая Москва, и Зеленоград, и север, и юг, и запад, все округа, большинство районов Москвы. Это означает, что в целом московское образование очень качественное и очень доступное, действительно", - сказал Собянин.

Мэр выразил особую благодарность за работу учителям и администрации образовательных организаций столицы, а также родителям за поддержку учащихся. По его словам, в московских выпускниках заинтересованы лучшие высшие учебные заведения.

"Вам весь мир открывается, вы сейчас стали известны не только в Москве и России, но и за рубежом многие компании будут приглашать вас по окончании или даже до окончания вуза к себе", - сказал Собянин. Победители заверили мэра, что после окончания вузов планируют продолжить работать в столице, и подарили ему толстовку с символикой сборной Москвы, которую школьники надевают на Всероссийскую олимпиаду. "Надеюсь, что родной город даст вам возможность и дальше продолжать вашу работу, вкладывать талант в наш любимый город. Как бы ни получилось, в любом случае, я благодарен вам за то, что вы переломили свой характер, сделав невозможное, победили. Поздравляю, вы молодцы", - заключил мэр.

Об олимпиаде

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, на счету москвичей рекордное число дипломов победителей и призеров - 1 346, или 47% от общего числа. Так, дипломов Общероссийской олимпиады были удостоены 1 222 учащихся из 244 школ. При этом 110 школьников завоевали по два диплома и семь - по три диплома заключительного этапа олимпиады.

"Как и в прошлые годы, московские школьники завоевали дипломы по всем 24 предметам. Наиболее результативными оказались олимпиады по экономике (103 диплома), информатике (86 дипломов), русскому языку (82 диплома), физике (77 дипломов), биологии (75 дипломов). Впервые в истории Всероссийской олимпиады по немецкому языку победителем стала незрячая школьница из Москвы - Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Также она получила диплом призера по французскому языку", - отметили в пресс-службе.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим в стране интеллектуальным соревнованием учащихся, которое проводится в 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Наряду с единым государственным экзаменом результаты Всероссийской олимпиады школьников являются важнейшим независимым показателем качества образования.

"В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой заключительный этап Всероссийской олимпиады не проводился. По решению Министерства просвещения РФ были определены только призеры - учащиеся выпускных классов, которые по результатам регионального этапа прошли на заключительный этап олимпиады. Среди них 601 школьник из Москвы", - уточнили в пресс-службе.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года проходил с 20 марта по 30 апреля 2021 года в 15 регионах страны. В нем приняли участие 2 486 московских школьников, которые завоевали 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призеров.