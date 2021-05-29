Скопление воды на Боровском шоссе в Москве ликвидировали

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты "Мосводостока" полностью ликвидировали скопление воды на Боровском шоссе в Москве. Об этом в субботу сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Временное скопление воды оперативно ликвидировано бригадами ГУП "Мосводосток", затруднений в движении автотранспорта нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Солнцево зафиксировано выпадение менее чем за час 22 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение автобусов и электробусов на Боровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова, затрудненное из-за подтоплений, восстановлено. При этом отмечается, что из-за скопления воды задерживаются трамваи №7, 50 в районе площади Борьбы, а также №7, 13, 37, 50 на Комсомольской площади.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщалось, что на Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" произошло подтопление проезжей части.