Приставы рассказали, сколько москвичей попали в список невыездных

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти четверть миллиона москвичей встретят лето, находясь в списках невыездных из-за долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

"По состоянию на 1 мая 2021 года в ГУФССП России по Москве в отношении должников действовало свыше 227 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации", - сообщили в управлении. Их стало вдвое больше, чем год назад. "В аналогичном периоде прошлого года таких постановлений действовало свыше 114 тыс.", - отметили в службе приставов.

"Наиболее часто эту меру применяют в отношении должников-граждан, уклоняющихся от возмещения причиненного вреда, уплаты алиментов, жилищно-коммунальных услуг, кредитов, задолженностей по налогам и сборам, уголовных и административных штрафов", - уточнили в ГУФССП.

При этом число неплательщиков алиментов, к которым чаще всего применяют ограничение выезда, осталось почти неизменным - почти 16 тыс., год назад - более 15 тыс. В ГУФССП не привели данных о соотношении других категорий должников, попавших в стоп-лист на границе. В предыдущие годы в числе невыездных лидировали должники по кредитам - они составляли более четверти среди всех попавших в число невыездных, порядка 13% приходилось на должников по жилищно-коммунальным услугам, по 5% - на должников по административным штрафам и штрафам по уголовным делам.

По действующему законодательству сумма долга, при которой ограничивают выезд за пределы России, составляет 30 тыс. рублей, по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, "невыездной порог" - 10 тыс. рублей, напомнили в ГУФССП. Во избежание применения мер принудительного исполнения там рекомендовали своевременно оплачивать долги. С помощью банка данных исполнительных производств на сайте ФССП России каждый может проверить себя и своих близких на наличие задолженности, а оплатить ее можно в режиме онлайн через единый портал госуслуг или, распечатав квитанцию, в любом банке.