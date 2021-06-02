В Москве начались работы по благоустройству острова Балчуг

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству острова Балчуг начались в Москве. Основная их часть будет завершена к сентябрю, об этом во вторник сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг. Работы стартовали на трех набережных - Софийской, Раушской, Космодамианской, в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Немного раньше они начались также на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках", - говорится в сообщении.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба, в рамках благоустройства все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, что позволит улучшить визуальный облик пространства.

"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной. С 2011 года отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади", - добавил Бирюков.

По его словам, также запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев. Кроме того, во время работ обновят тротуары - их замостят гранитной плиткой, а на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие. Заммэра рассказал, что для пассажиров общественного транспорта планируется установить три остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами.

В материале отмечается, что основные работы по благоустройству территории планируется завершить к сентябрю.