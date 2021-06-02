Бизнес-омбудсмен Москвы считает, что веранды увеличат выручку ресторанов на 30% за сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Летние веранды помогут московским ресторанам увеличить выручку на 30% за сезон. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"С апреля в Москве начали работать 3 тыс. летних веранд. В среднем в столице каждый год добавляется 500 новых веранд при ресторанах. И теперь это не только сетевые фастфуд-кафе, но и рестораны высокой кухни. Веранды дадут ресторанам плюс 30% к выручке за лето", - сказала она.

При этом, по оценкам рестораторов, которые привела Минеева, демонтаж одной веранды обходится в среднем в 2 млн рублей. В связи с этим столичный бизнес-омбудсмен предлагает изучить опыт Санкт-Петербурга, где региональное заксобрание приняло в третьем чтении закон о том, что рестораны могут без аукциона арендовать землю рядом под веранду до конца 2023 года. То есть летние веранды становятся всесезонными. Данная мера призвана поддержать отрасль общественного питания, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.