Власти Москвы оштрафовали застройщиков с начала года более чем на 54 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 100 московских застройщиков с января по май привлечены к административной ответственности за нарушения в работе. Общая сумма штрафов составила более чем 54 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"С января по май 2021 года 97 московских застройщиков привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 54 423 000 рублей. При этом за пять месяцев вынесено 540 постановлений о наложении административных наказаний (в том числе 504 штрафа и 36 предупреждений без денежных взысканий). Выдано 86 предписаний об устранении нарушений и 305 предостережений о недопустимости нарушения требований действующего законодательства. Основными причинами штрафов остаются несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также неточная и недостоверная информация в ежеквартальной отчетности", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Пресс-служба добавила, что в мае сумма штрафов составила 7 649 000 рублей (санкции применены в отношении 17 организаций, наложено 58 штрафов, вынесено четыре предупреждения). Наибольшую долю составили штрафы в отношении проектов Новой Москвы - 12 447 000 рублей (около 23%).

Глава Москомстройинвеста отметила, что комитет проводит внеплановые проверки застройщиков, проекты которых можно отнести к группе риска. Так, с начала года проведена 51 проверка, из них 41 внеплановая документарная, 10 - с правоохранительными органами.