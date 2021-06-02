Три общественных наблюдателя примут участие в рассмотрении жалоб Мосгоризбиркому о выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Три члена Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве вошли в комиссию Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб на решения столичных избиркомов, сообщил источник ТАСС.

"Изменен состав рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб на решения и действия или бездействие избирательных комиссий, руководителем избрана член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова. В состав рабочей группы вошли <....> представители общественного штаба: член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году и руководитель электронного штаба Илья Массух, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Максим Буре", - сказал собеседник агентства в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что также в состав рабочей группы вошли член Мосгоризбиркома Евгений Андриенко, замначальника управления организации избирательного процесса Мосгоризбиркома Юлия Волкова, консультант отдела взаимодействия с госорганами и политпартиями Мосгоризбиркома Виктор Воробьев, член Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Николай Геращенко, замначальника юротдела Мосгоризбиркома Илья Голышев, член Мосгоризбиркома Вячеслав Дунаев, начальник отдела управделами омбудсмена Москвы Ирины Калиниченко, председатель территориального избиркома района Кузьминки Сергей Миронов, член Мосгоризбиркома Игорь Михеев, ведущий специалист юротдела Мосгоризбиркома Анастасия Орловская, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, члены Мосгоризбиркома Людмила Синельщикова и Фаяс Халилулин.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.