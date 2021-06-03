Власти Москвы планируют объявить конкурсы на архитектурный дизайн двух станций метро

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Конкурсы на разработку архитектурного облика двух станций, которые будут располагаться на Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях метро, в перспективе будут объявлены в Москве. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Две новые линии мы планируем к проектированию и строительству в ближайшие 3-4 года - это Рублево-Архангельская линия и Бирюлевская линия. На каждой из них мы планируем по одной станции взять для проведения архитектурного конкурса, чтобы сделать что-то выдающееся. Опять же в рамках тех ограничений по времени и бюджету, который мы выделяем", - сказал Бочкарев журналистам на международной выставке архитектуры и дизайна "Арх Москва".

Он уточнили, что в 2014 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина возобновили проведение открытых международных конкурсов на разработку архитектурного облика строящихся станций. За это время состоялось пять конкурсов, в рамках которых были определены концепции дизайна для 11 станций.

Ранее Бочкарев сообщал, что Бирюлевскую линию Московского метрополитена планируют начать строить в 2021 году, там могут появиться 10 станций.

Рублево-Архангельская линия будет состоять из девяти станций. Строительство объекта будет проходить в два этапа.

Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва 2021" проходит с 3 по 6 июня в комплексе "Гостиный двор".