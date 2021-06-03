Проектирование фондохранилища для музеев в Новой Москве завершится в начале 2022 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Проектные работы по строительству фондохранилища для музеев, который расположится на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка в Новой Москве, будут завершены в начале следующего года. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Было принято решение о строительстве на территории Новой Москвы современного объекта - фондохранилища. Оно будет состоять из пять зданий. Они будут объединены единым стилобатом. <…> Мы сейчас ведем проектирование. <…> Мы думаем, что в конце - в начале следующего года мы завершим проектирование, уточним все технические параметры. Готовы будем незамедлительно приступить к строительству", - сказал Бочкарев журналистам на международной выставке архитектуры и дизайна "Арх Москва".

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы уточнили, что на объекте планируется хранить фонды 16 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи.

Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва 2021" проходит с 3 по 6 июня в комплексе "Гостиный двор".