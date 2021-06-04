Павильон "Космос" на ВДНХ стал новой площадкой для бракосочетаний

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Провести церемонию бракосочетания с июля можно будет в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодоженов - на летние месяцы уже занято 85% мест. Поэтому мы открываем еще одну локацию для заключения брака - павильон "Космос" на ВДНХ. Молодожены уже сегодня могут выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания состоятся уже в июле", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Павильон открывается для молодоженов в юбилейный год первого полета человека в космос. В центре можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тыс. редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.

"Регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 м - визитная карточка павильона. Несмотря на огромный размер, благодаря уникальной конструкции он кажется очень легким: узкие металлические ребра и сплошное остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона", - говорится в сообщении.

Подать заявление на заключение брака в центре "Космонавтика и авиация" можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей.