Собянин осмотрел социальный центр для людей старшего поколения на юго-западе Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел городской клуб нового формата для людей старшего поколения "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе и поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

"Хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником и сказать огромное спасибо от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Очень важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке. Конечно, рисковое было занятие с вашей стороны, но никаких отказов не было, и никто не ушел с работы. Была такая проверка всей социальной службы. Спасибо вам огромное! С праздником!" - сказал Собянин, поздравляя социальных работников. После этого все сотрудники получили от мэра цветы.

Он также отметил важность создания социальных центров для москвичей. "То, что у нас такие замечательные центры организуются, новый формат работы, где оказывается не только материальная помощь, но и душевное общение, это, конечно, здорово", - отметил Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" открылся в отдельно стоящем 2-этажном здании по адресу: улица Крупской, дом 9А, в здании оборудовали гостиные для отдыха и чтения, кулинарную студию, творческую и ремесленную мастерскую, спортивный зал и многое другое.

Самый первый городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" был открыт в столице в июле 2019 года. Сегодня они работают в 12 районах Москвы: Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Северном Чертанове, Южном Бутове, Сокольниках, Ломоносовском, Южном Тушине, Некрасовке, Митине, городе Московский и поселении Щаповское. Со дня открытия их гостями (в том числе онлайн) стали порядка 145 тыс. москвичей.