Вячеслав Торсунов возглавил департамент ЖКХ Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Торсунова главой департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Принять Торсунова Вячеслава Юрьевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Ранее от данной должности по собственному желанию был освобожден Александр Соловьев.

Как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, Торсунов начал трудовую деятельность в 1985 году. Общий стаж составляет 35 лет, в том числе на государственной службе более 15 лет. С 1997 года по февраль 2012 года работал на различных должностях в государственных органах исполнительной власти, в коммерческих организациях энергетической и коммунальной сферах, занимаясь в том числе вопросами строительства и капитального ремонта.

Так, с января 2000 года по март 2004 года являлся заместителем губернатора Кировской области. С февраля 2012 года по ноябрь 2020 года - заместителем директора Департамента регионального развития и инфраструктуры правительства Российской Федерации. В декабре 2020 года Торсунов был назначен на должность замгендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.