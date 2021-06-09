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Движение электричек на Киевском направлении могут изменить из-за ремонтных работ

9 июня в вечерний час пик возможны корректировки расписания - поезда будут ходить реже, чем обычно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги могут изменить 9 июня в вечерний час пик из-за ремонтных работ на тяговой подстанции Внуково. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Сегодня в вечерний час пик на Киевском направлении возможны корректировки расписания - поезда будут ходить реже, чем обычно. Это связано с проведением ремонтных работ на тяговой подстанции Внуково, где вчера из-за прохождения грозового фронта частично вышло из строя оборудование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посоветовали заранее уточнять информацию в приложении - там отмечены все выведенные из расписания поезда.

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