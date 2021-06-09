В Москве в течение полутора лет появится онлайн-сервис по поиску информации о захоронениях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Онлайн-сервис по поиску информации о захоронениях станет доступен жителям Москвы в течение полутора лет. Об этом заявил в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов в интервью радио "Говорит Москва" .

"Разместив в поисковом окне фамилию, имя и отчество человека, можно понять, когда он умер, на каком кладбище находится его захоронение. Думаю, что в течение ближайшего года - полутора мы эту услугу сделаем доступной", - сказал он.

Помимо этого, Екимов сообщил, что на данный момент учреждение разрабатывает прототип сайта, с помощью которого можно будет получить наиболее востребованные административные государственные услуги в данной области. Они включают в себя регистрацию и перерегистрацию ответственности за захоронение, предоставление справок и выписок, выдачу разрешений на установку надмогильных сооружений.

Екимов считает важнейшим достижением "Ритуала" проведенную цифровизацию всех архивов кладбищ Москвы. По его словам, информация о всех 7 миллионах захоронений в некрополях города была оцифрована и на данный момент хранится в единых автоматизированных системах. "У нас было порядка 5 тысяч разной толщины архивных книг. За полтора года мы силами своей архивной службы все это оцифровали и поместили все в электронные базы данных", - отметил он.

"Под новые захоронения мы уже выдаем карточки. Все содержится в цифровой базе данных", - сказал он, напомнив, что все еще остается возможность взять бумажный носитель.

Об электронных паспортах

С открытием в конце 2020 года нового Ястребковсокого кладбища ГБУ "Ритуал" ввело электронные паспорта захоронений. Такой документ выдается заявителю после оказания услуги по регистрации захоронения, перерегистрации ответственности за захоронение, а также при утере или замене непригодного для использования бумажного паспорта. Каждый электронный паспорт имеет QR-код, сгенерированный на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении: наименованием кладбища, номером участка, данными ответственного лица, а также фамилией, именем, отчеством, регистрационным номером и датой смерти захороненного.