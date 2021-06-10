Колесо обозрения "Солнце Москвы" после открытия станет пунктом вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Самое высокое колесо обозрения в Европе и многофункциональный комплекс "Солнце Москвы" после открытия станут пунктом вакцинации от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба проекта "Солнце Москвы".

"Самое высокое колесо обозрения в Европе и многофункциональный комплекс "Солнце Москвы" сразу же после открытия станут еще одним пунктом вакцинации от коронавируса. Посетители аттракциона смогут сделать прививку от COVID-19, совмещая визит в новый столичный досуговый объект с заботой о собственном здоровье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прививочный пункт планируется разместить в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы". Процедура вакцинации не будет отличаться от действующих алгоритмов, согласованных с Минздравом РФ. Сделать прививку смогут все желающие посетители колеса обозрения и комплекса "Солнце Москвы" после консультации с медицинским работником.

"Есть множество примеров, когда вакцинация проходит не только в городских поликлиниках, медицинских центрах и больницах, но и на объектах функционального назначения, адаптированных под прививочные пункты: в кинотеатрах, музеях, спортивных стадионах, даже в соборах. Учитывая, что аттракцион станет центром притяжения для москвичей и гостей столицы, и оценивая предполагаемую посещаемость, мы готовы поддержать инициативу города и столичных властей - предложить наш объект в качестве площадки для размещения пункта вакцинации", - приводятся в сообщении слова руководителя компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.

Он отметил, что цель инициативы - содействовать прививочной кампании, интегрировав процедуру вакцинации в привычный ритм жизни горожан. "Москвичам не придется выбирать отдельное время, чтобы поехать в поликлинику и сделать прививку", - сказал он.

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м), аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано 30 закрытыми кабинами вместимостью 15 человек. Вместимость колеса за один оборот составит 450 человек. Сроки строительства - вторая половина 2021 года.