В Совете предпринимателей Москвы предложили властям отменить ограничения для привитых

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представители столичной индустрии развлечений, которые входят в Совет предпринимателей Москвы, предложили полностью или частично отменить ограничения для вакцинированных жителей. Об этом говорится в письме, направленном руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

Подпись под документом, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, поставили генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов и вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений, основатель семейных парков приключений "Zaмания" Павел Ковшаров.

"Мы предлагаем департаменту предпринимательства и инноваций города Москвы выступить с инициативой частичной или полной отмены ограничений для вакцинированных жителей нашего мегаполиса и совместно с профильными службами города Москвы инициировать обсуждение этого вопроса. Мы, действующие члены Совета предпринимателей Москвы, готовы поддержать такую инициативу и принять участие в экспертизе, проработке нормативных актов и технологий внедрения от лица предпринимателей индустрии развлечений", - говорится в письме.

Авторы документа указали, что все ограничения остаются едиными, вне зависимости привит гражданин или нет. "Предприниматели сферы услуг и развлечений вынуждены соблюдать все принятые ограничения, которые сказываются не только на настроении гостей, но и на общей выручке компаний", - отметили они в письме.

Они также написали, что сами уже включились в эту работу и предложили в своих заведениях бонусную систему для всех, кто предъявит сертификат о вакцинации. "На наш взгляд, поощрительные методы гораздо действеннее отразятся на количестве привитых людей и на бизнесе, нежели угрозы", - добавили авторы обращения.

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других.

Ограничения в Москве

Сейчас допустимое количество зрителей в кино, театрах, на концертах в Москве составляет 50% от общей вместимости зала. Это же касается музеев, библиотек и остальных учреждений культуры и спорта. Детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в ТРЦ, детские уголки и другие места присмотра за детьми также можно заполнять лишь на 50%.

Как ранее заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки усиливается контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах. За нарушение для граждан предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Юридическим лицам может грозить штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, в случае повторных нарушений - приостановка деятельности до 90 суток.