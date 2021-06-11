Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская" в Москве стали площадками для свадеб

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Церемонию бракосочетания в Москве будут проводить на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская". Совместный проект по заключению брака на площадках транспорта запустят комплекс социального развития Москвы и столичный дептранс, сообщила в пятницу журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы. Особняки, усадьбы, смотровые площадки и другие известные городские объекты уже стали площадками для официальной торжественной церемонии заключения брака. За два года более 13 тыс. молодоженов заключили браки в самых необычных местах. Список локаций постоянно обновляется, и в этом году мы решили запустить новый проект - заключить брак можно будет на площадках транспортного комплекса. Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская", - рассказала вице-мэр.

Москвичи, согласно данным опроса, считают "Маяковскую" одним из самых романтичных мест столичной подземки – по мнению жителей города, это "станция для первой любви, поцелуев и с самой романтической обстановкой". Торжественные церемонии бракосочетания здесь будут проходить ночью, чтобы не мешать пассажиропотоку.

"Московский транспорт становится местом, где хочется провести и праздник. И нам это очень нравится, поэтому мы дарим возможность людям пожениться на станции метро или на Северном речном вокзале. Я думаю, со временем таких точек будет все больше, так что ждем предложений от пар", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первая торжественная церемония свадебного сезона 2021 года запланирована на 17 июля. Затем будут доступны 7 и 21 августа, а также 25 сентября. Подать заявление о заключении брака на Северном речном вокзале можно во Дворце бракосочетания №1.

В Москве для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. Пары могут просто и удобно выбрать площадку на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru. Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте Москвы и доступные даты.