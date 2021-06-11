Собянин в канун Дня России вручил награды заслуженным москвичам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня России вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным москвичам.

"С наступающим Днем России, самым главным праздником нашей великой страны. Великой, потому что у нее великая многовековая история, огромная территория, природное богатство, научные достижения, технологии, но самое главное богатство - это люди, это вы, те кто находится в этом зале, тех, кого вы представляете, ваши коллеги, друзья", - заявил Собянин на церемонии награждения.

Мэр подчеркнул, что Москва - это мировой город, который сочетает в себе высочайшую культуру, мировую культуру, мировые достижения науки, промышленности, искусства. "Это город, который задает тренды не только для нашей страны, но и для всего мира. Это наша столица, в которой находится правительство Российской Федерации, парламент, президент нашей страны. Мы, конечно, должны соответствовать тому статусу, который есть у нашего города", - отметил мэр.

Также Собянин добавил, что самое главное - то, что "мы вместе с вами должны создавать такой город, который был бы любимым нами самими, который был бы действительно притягательным для москвичей, комфортным для их жизни. Действительно лучшим городом на земле".

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, благодарность мэра объявлена Кириллу Кравченко. Ведущий специалист Службы по обеспечению мероприятий ГО и ЧС по Восточному административному округу департамента ГОЧСиПБ Москвы на станции метро "Красносельская" Сокольнической линии спас упавшую на рельсы женщину.

Благодарности президента Российской Федерации получили заместитель начальника метрополитена - начальник Службы безопасности ГУП Москвы "Московский метрополитен" Андрей Кичигин и заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом ГУП Москвы "Московский метрополитен" Павел Ковалев. Заслуги группы москвичей были отмечены также Почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", званиями: "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" и "Почетный деятель науки и техники города Москвы".