В Москве в течение недели появятся "медленные зоны" для арендных электросамокатов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Операторов аренды электросамокатов в Москве обязали ввести автоматическое снижение скорости для этого средства индивидуальной мобильности вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы подготовили обновленные правила работы сервисов шеринга электросамокатов. Операторы внедрят их в течение недели. <…> Максимальная разрешенная скорость для шеринговых электросамокатов - 25 км/ч (ограничение действует с 2019 года); вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" - автоматическое снижение скорости самокатов в установленных зонах с высоким потоком пешеходов до отметки 15 км/ч, сегодня в городе уже 45 таких зон", - значится в публикации.

Также сообщается, что на базе транспортного комплекса создана рабочая группа. В настоящее время прорабатываются вопросы снижения аварийности, а также возможность установки обозначающих табличек в "медленных зонах" и иные меры.

"Крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Максимум 30% самокатов будут находиться внутри Садового кольца, 30% - между Садовым кольцом и ТТК, оставшиеся 40% - за пределами ТТК. На одной велопарковке будут размещаться не более 6 самокатов каждого оператора в радиусе 10 м", - сообщили в департаменте.

Кроме того, устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и августе - по 1 тыс. велопарковок.

"С этого года стартапы и небольшие проекты с парком до 1 тыс. самокатов будут располагаться в пилотных зонах за пределами ТТК, согласованных с Департаментом транспорта и ЦОДД. На шеринговых самокатах должен быть установлен передний амортизатор, что позволит повысить комфорт пользователей", - уточняется в посте.

Также в департаменте напомнили, что правила работы сервисов шеринга электросамокатов действуют в Москве с 2019 года, закрепляя основные требования к техническому состоянию и внешнему виду самокатов, правилам завершения аренды и скоростным ограничениям. Правила регулярно обновляются с учетом особенностей развития сервисов, что позволяет повышать безопасность дорожного движения, а также качество сервисов для пользователей.

Охват кикшеринга в Москве

"Сервисы аренды самокатов пользуются большим спросом среди жителей города. Они позволяют повысить доступность отдельных районов города, снижать нагрузку на дороги, улучшать экологическую ситуацию. В 2020 году было совершено 2 млн поездок, а в 2021 всего за 2 месяца работы - более 2 млн поездок. Более половины поездок - транспортные, что позволяет жителям отказаться от автомобилей и других видов транспорта", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на один самокат в среднем приходится 6-7 поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании.

"Обновленные правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма. Кроме того, новые меры позволят планировать развитие инфраструктуры, равномерно распределять парк самокатов в городе и повышать удобство сервиса. Подобные меры введены во всех крупных городах Америки и Европы", - заключается в посте.