Новые онлайн-мероприятия появятся в соцсетях столичных парков с 15 по 20 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новые мастер-классы и видеолекции по истории и искусству будут опубликованы в социальных сетях парков Москвы с 15 по 20 июня. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Как одевались в XVIII веке, о чем мечтала мексиканская художница Фрида Кало и где отдыхал русский царь Алексей Михайлович - об этом и многом другом расскажут на онлайн-мероприятиях городских парков. С 15 по 20 июня на их официальных страницах в соцсетях опубликуют новые мастер-классы и познавательные лекции", - говорится в сообщении.

Так, Воронцовский парк подготовил онлайн-лекции "Старинные наряды", а 18 июня на страницах парка в соцсетях появится лекция о здоровье животных. Ветеринар Анастасия Леонова объяснит, как уберечь собаку от перегрева в жаркие дни.

Кроме этого, 16 июня в 17:00 в Instagram Таганского парка пройдет виртуальный урок "Искусство красиво говорить". Актер театра и кино, диктор Ильдар Шамиков расскажет подписчикам о речевом этикете, а также покажет упражнения для развития голоса. А парк "Фили" приглашает 20 июня на онлайн-концерт гитариста-виртуоза Дмитрия Малолетова, известного своей необычной техникой игры.

"Новые онлайн-мероприятия появляются на страницах городских парков в социальных сетях еженедельно. Для подписчиков готовят видеолекции, экскурсии и мастер-классы по истории, архитектуре, ботанике и изобразительному искусству. Большинство мероприятий можно смотреть бесплатно без предварительной регистрации", - отмечается в сообщении.