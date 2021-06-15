Летние кинотеатры "Москино" не будут работать до 20 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа летних кинотеатров "Москино" приостановлена до 20 июня. Об этом во вторник сообщается на сайте киносети.

"Согласно указу мэра Москвы, "Москино" отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", - говорится в сообщении.

Летний кинотеатр "Москино" в парке искусств "Музеон" открылся 22 мая, 5 июня летние кинотеатры киносети открылись также в парках Сокольники и Фили.

"Москино" - учреждение в структуре столичного департамента культуры, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами.