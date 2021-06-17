Рекомендации совета ректоров Москвы доработают в ближайшую неделю

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, в рамках которых предлагается допускать к очным занятиям вакцинировавишихся студентов, еще находятся в стадии разработки, предложения будут доработаны в ближайшую неделю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) со ссылкой на президента вуза Николая Кудрявцева.

Ранее совет рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов или имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.

"Срочная разработка данного решения подкреплена выходом указа мэра о введении обязательной вакцинации 60% работающих в сфере услуг. На фоне столь тревожной ситуации на совете было высказано достаточно много мнений и предложений об организации образовательного процесса в новом учебном году. В связи с этим мы создали специальную комиссию, которая в ближайшую неделю проработает данные предложения, и лишь затем будет организована рассылка, пройдет согласование и будет принято окончательное решение", - сообщил Кудрявцев.

По его словам, совет в настоящее время "находится только в стадии разработки окончательного решения, и связано оно в первую очередь с резким ухудшением эпидемиологической ситуации" в регионе. Он уточнил, что общего для всех вузов решения пока нет, поскольку "необходимо выверить многие аспекты и нюансы".

"Основная наша цель - максимально снизить риск заражения, и если для преподавателей уже выпустили соответствующее постановление, то для студентов мы ставим в приоритет методы убеждения в необходимости вакцинации, методы мотивации, так как болезнь захватывает в сильной форме и нашу молодежь. Но о жестких ограничениях до сих пор речи не шло. В компетенции вузов - выбирать из большого спектра предложений наиболее подходящее. Мы говорим о нашей интеллектуальной элите и надеемся на высокое сознание и ответственность ее представителей", - добавил Кудрявцев.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью ТАСС заявил, что вуз рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только привитых или имеющих антитела после перенесенного коронавируса студентов и сотрудников, остальные будут учиться и работать в удаленном режиме.