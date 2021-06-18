Коммунальщики в Москве начали чаще увлажнять дороги и воздух из-за жары

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы начали чаще проливать дороги и увлажнять воздух из-за жаркой погоды, установившейся в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - сказал Бирюков.

Он отметил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

Кроме этого, при температуре выше 25 градусов коммунальные службы проводят увлажнение воздуха. "Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил Бирюков.

Он добавил, что в жаркие дни рано утром или вечером после 17:00 специалисты также проливают городские цветники.