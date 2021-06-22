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На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД опаздывают поезда

Поезда задерживаются из-за остановки состава

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки одного состава по техническим причинам. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 и Савеловском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам между Бескудниково и Савеловской. К нему уже прибыл вспомогательный состав. Совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления графика", - говорится в публикации.

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