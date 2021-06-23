Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 по 20 июня москвичей разыграли первые пять автомобилей Renault Logan. Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Лотерея была проведена среди 165 090 участников. С помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел были выбраны пять победителей, чьи данные также были верифицированы в департаменте здравоохранения. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона или номер полиса.

"Пятерка счастливцев: Лусине Ашотовна, последние цифры телефона -1020; Сергей Евгеньевич, полис 7700003146610468; Ирина Борисовна, четыре последних цифры ее телефона - 5382; Дмитрий Игоревич, 8604; Светлана Сергеевна, 7262", - объявил результаты розыгрыша заслуженный артист РФ Александр Яцко.

Отмечается, что акция проходит по процедуре дарения, налоги с приза победителям платить не нужно - на себя это взял организатор. Чтобы получить автомобиль, не требуется сообщать данные банковских карт или счетов, выплачивать предварительные взносы и т. д.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил ТАСС, что минимум 20 автомобилей "Рено Логан" предназначено для розыгрыша среди совершеннолетних жителей Москвы, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Программу стимулирования вакцинации в дальнейшем могут продолжить или расширить.

Розыгрыши автомобилей будут проходить еженедельно по средам в 19:10 в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Ранее в столице была запущена программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые привились от коронавируса.