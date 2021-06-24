В Москве 24 июня зафиксировали третий за неделю рекорд по теплу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в четверг достигла 33,7 градусов тепла. Таким образом был побит предыдущий рекорд по теплу для 24 июня, который был установлен 73 года назад, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"В 13:00 в Москве на метеостанции ВДНХ температура достигла отметки 33,7 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 1948 году. Таким образом в Москве зафиксирован очередной, уже третий подряд, рекорд суточной температуры", - рассказал собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 23 июня был установлен новый исторический максимум температуры для июня. Воздух прогрелся до 34,8 градусов тепла.