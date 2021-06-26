В Москве задержали водителя с оружием, выдававшего себя за полицейского

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали ехавшего по разделительной полосе водителя, выдававшего себя за полицейского. Как сообщается на сайте "МВД-медиа", у него изъято оружие.

На Кутузовском проспекте сотрудники ДПС заметили машину, ехавшую в сторону области с превышением скорости по разделительной полосе, на требования полицейских остановиться водитель не реагировал. "В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен. При осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены предметы, похожие на оружие: пистолеты, патроны, автомат и прочее. Также полицейскими обнаружено и изъято удостоверение одной из правоохранительных структур с внешними признаками подделки", - цитирует сайт представителя МВД России Ирину Волк.

За рулем машины был 19-летний молодой человек, он доставлен в отдел полиции. Изъятые предметы направлены на исследование.