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На Белорусском направлении МЖД затруднено движение поездов

На станции Одинцово по техническим причинам остановился поезд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут задерживаться из-за остановки поезда на станции Одинцово по техническим причинам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время на Белорусском направлении МЖД затруднено движение из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда №7236 Одинцово - Лобня на станции Одинцово. На период оказания помощи прогнозируются задержки поездов. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

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