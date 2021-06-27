На Белорусском направлении МЖД затруднено движение поездов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут задерживаться из-за остановки поезда на станции Одинцово по техническим причинам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время на Белорусском направлении МЖД затруднено движение из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда №7236 Одинцово - Лобня на станции Одинцово. На период оказания помощи прогнозируются задержки поездов. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.