В Москве откроют девять новых станций Большой кольцевой линии метро до конца года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в Московском метрополитене до конца текущего года, а также ввести в эксплуатацию после реконструкции станцию "Каховская". Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"С начала текущего года введен участок БКЛ от станции "Хорошевская" до станции "Мневники" протяженностью 4,6 км и включающий две станции - "Народное ополчение" и "Мневники". До конца 2021 года планируется ввод девять новых станций Большой кольцевой линии: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино"; а также ввод после реконструкции станции "Каховская", - сказал Загрутдинов.

Кроме этого, до конца года планируется приступить к организации строительных площадок для станции "Севастопольский проспект" Троицкой линии, участка Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща".

"В настоящее время на строительстве Московского метрополитена задействовано 13 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК)", - добавил Загрутдинов.

С начала года с помощью ТПМК пройдено 11,1 км перегонных тоннелей. К концу года запланировано осуществить проходку порядка 14,5 км перегонных тоннелей.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено в эксплуатацию 12 станций БКЛ.