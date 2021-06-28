Коммунальные службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"До конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в публикации.

Там уточняется, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. "Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - добавляется в посте.