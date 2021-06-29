В Москве объемы промпроизводства выросли на 16% за пять месяцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства Москвы за пять месяцев 2021 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность - рост составил 14,1%. Так, в 2,6 раза увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий. Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1%. В частности, объемы производства лекарственных препаратов увеличились на 38%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за пять месяцев 2020 года объем промышленного производства столицы увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Обрабатывающая промышленность за тот же период выросла на 3,3%.

В 2021 году рост объемов обрабатывающей промышленности в столице достигается во многом за счет развития таких отраслей и секторов экономики, как здравоохранение, сектор услуг, телекоммуникации, а также увеличением спроса на отдельные виды потребительских товаров, например, на косметические средства.

"В январе-мае 2021 года заметно выросло производство химических веществ и продуктов - на 68,8%. Это обусловлено ростом объемов производства моющих, чистящих и полирующих средств, дезодорантов и антиперсперантов, а также средств для бритья и ухода за кожей", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Рост промышленного производства в целом благоприятно влияет и на инвестиционный климат Москвы. По данным Росстата, инвестиции столичных компаний в первом квартале 2021 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 млрд рублей. За последнее десятилетие объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.