Омбудсмен Москвы рассмотрела за полгода более 120 обращений, связанных с коронавирусом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева за полгода получила свыше 120 обращений от горожан, которые касались коронавирусной инфекции. В частности, москвичей интересовало, какой вакциной лучше привиться.

"В связи с коронавирусом <...> [в 2020 году] в адрес уполномоченного поступило 328 обращений. А уже за этот год более 120 обращений по коронавирусу. <...> Конечно, люди спрашивают, какой прививкой лучше привиться. Конечно, мы направляем их в департамент здравоохранения [Москвы], при этом мы запрашиваем департамент здравоохранения о преимуществах той или иной прививки, даем соответствующие разъяснение. Сегодня, конечно, люди обеспокоены этой темой вакцинации", - сказала Потяева во вторник журналистам.

Она отметила, что москвичи также спрашивают, где найти и куда обратиться, чтобы вакцинироваться от коронавируса препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", которых значительно меньше, чем вакцины, созданной Центром имени Гамалеи, - "Спутник V". "Мы работаем с нашими коллегами из здравоохранения, даем пояснения, даем рекомендации, работаем с жителями", - добавила Потяева.

Кроме этого, по ее словам, на данный момент в аппарат не поступало обращений по вводу системы QR-кодов для входа в рестораны и кафе в столице, но при этом такие вопросы на эту тематику могут поступить в ближайшие дни.

"Я сама уже позавчера получила QR-код, потому что я переболела коронавирусом. У меня написано, что с 18 мая по 18 ноября 2021 года я могу по QR-коду пользоваться теми услугами, которые с этим QR-кодом представляются, и после этого только пройти вакцинацию. Посмотрим, как будут поступать обращения. На сегодняшний день они поступают только по теме страха, что если не сделают прививку, то допустят ли их до работы, будут ли платить заработную плату", - уточнила омбудсмен.

Она заявила, что всего за шесть месяцев этого года омбудсмен Москвы получила 2,5 тыс. обращений, в том числе по здравоохранению поступило 269 обращений, которые чаще всего касались своевременной медицинской помощи и лекарственного обеспечения.