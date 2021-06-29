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Поезда на участке Каланчевская - Курский вокзал начнут курсировать по одному пути с 3 июля

Поезда будут останавливаться поочередно в сторону Нахабина и Подольска, также увеличат интервалы движения поездов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поезда на центральном участке МЦД-2 с 3 июля начнут курсировать в реверсивном режиме по IV главному пути, пролегающему по новому Каланчевскому путепроводу. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

"С 3 июля на участке от станции Каланчевская до станции Курская по новому главному пути начнется реверсивное движение поездов: поезда будут останавливаться поочередно в сторону Нахабина и Подольска, будут увеличены интервалы движения поездов. <…> Обо всех изменениях будем информировать пассажиров, в том числе в приложениях Московского метрополитена и московского транспорта, просим пассажиров за этими изменениями внимательно следить", - сказал Соцкий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЦД, сквозной маршрут через центр города сохранят 66 пар поездов МЦД-2 в сутки, а также скоростной поезд дальнего следования "Сапсан", следующий транзитом "Санкт-Петербург - Нижний Новгород".

"В связи с запуском реверса остальные поезда будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская, Рижская и Рижского вокзала; от Подольска до Царицына и Курского вокзала. Для посадки-высадки пассажиров на станции Москва-Рижская построена дополнительная временная деревянная платформа. С 23:00 мск 2 июля до 4 июля поезда, следующие в сторону Подольска, проследуют через станцию Каланчевская без остановки. С 4 июля электропоезда обоих направлений будут останавливаться у новой пассажирской платформы, попасть на которую можно по временному мосту как со стороны Каланчевской улицы, так и со стороны Комсомольской площади", - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

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