В Москве Телецентр "Останкино" и платформу МЖД соединят пешеходным бульваром в 2023 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Благоустройство улицы Дубровой Рощи в Останкинском районе Москвы будет включать в себя прокладку современной пешеходной зоны от телецентра "Останкино" до одноименной платформы Московской железной дороги. Об этом сообщил ТАСС во вторник коммерческий директор девелоперской компании Sminex Роман Семчишин.

"В рамках создания комфортной среды при строительстве дома "Достижение" в районе Останкино мы сделаем пешеходный бульвар вдоль всего здания, оно расположено вдоль пути от перекрестка улиц Академика Королева и Дубовой Рощи до платформы "Останкино". Ранее маршрут к станции представлял собой обычный тротуар вдоль нежилых зданий без инфраструктуры. Работы будут завершены вместе с окончанием строительства дома - в 2023 году", - сказал он.

Благоустройство включает в себя создание прогулочного бульвара с фонтаном, а также открытой с улицы торговой галереи с магазинами и ресторанами, добавил Семчишин. Он напомнил, что платформа "Останкино" входит в число станций линии МЦД-3 (Ленинградско-Казанский диаметр), чья модернизация будет завершена в 2022 году. Также новая зона даст удобную пешеходную связь для пассажиров МЦД-3 с монорельсовой дорогой и зданием киностудии "Союзмультфильм", добавил он.

Дом "Достижение" возводится в Москве по адресу ул. Академика Королева, д. 21 в архитектурном стиле ар-деко и состоит из 28 этажей. Общая площадь благоустройства проекта состоит из территории 1,7 га. Окончание строительства намечено на III квартал 2023 года.