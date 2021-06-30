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Свыше 870 заявок подали НКО на участие в конкурсе грантов мэра Москвы в 2021 году

Финальный список претендентов на грант станет известен 17 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заявочная кампания на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) завершилась в Москве. На участие в нем НКО подали более 870 заявок по 12 номинациям, сообщается в среду на официальном сайте мэра города.

"В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации "Молодежь Москвы" - 182. На гранты в номинации "Наше наследие" претендуют 123 проекта и еще 106 - на поддержку города в категории "ЗОЖ и спорт". В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации "Семейная Москва" и "Творческая Москва", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Заявки НКО теперь рассмотрит экспертный совет, который объединит общественников, представителей НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений. Окончательный список претендентов на грант опубликуют 17 июля на сайте грантымэра.душевная.москва. Итоги конкурса подведут в сентябре.

В этом году конкурс проходит в 12 номинациях: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы", "Безопасная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Гражданские инициативы", "Городские инновации", "Творческая Москва" и "Медиа Москва". Организации, работающие больше года, могут претендовать на гранты до 5 млн рублей, а те, кто работает от полугода, - до 500 тыс. рублей. Общая сумма грантов составит 400 млн рублей.

Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проводится ежегодно. За последние пять лет гранты получили более тысячи НКО.

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