В Москве отремонтировали памятник "Воин-победитель"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московские реставраторы привели в порядок памятник "Воин-победитель" у входа в Кузьминский лесопарк. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Подошел к концу ремонт памятника "Воин-победитель" в Кузьминках. Он не является объектом культурного наследия, но это важный монумент, напоминающий о цене Великой Победы и тех, кто заплатил за нее на полях сражений. Авторы изобразили советского солдата на пьедестале в форме пятиконечной звезды. Памятник был установлен 15 лет назад накануне 9 Мая. За минувшее время и на бронзовой фигуре, и на постаменте появились дефекты", - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что специалисты тщательно и бережно привели в порядок и скульптуру, и ее основание. Были докомпонованы сколы и устранены потертости на бронзовой фигуре. В порядок привели также облицовочные плиты памятника. Поверхности полностью расчистили от загрязнений, швы заделали и укрепили. Кроме того, оштукатурили и покрасили заднюю стенку.

Монументы в столице регулярно приводят в порядок - например, весной все памятники моют. При необходимости проводят ремонт. На ближайшие годы запланировано обновление памятников государственному деятелю Петру Столыпину, композитору и дирижеру Александру Александрову, авиаконструктору Александру Яковлеву, космонавту Юрию Гагарину и другим общественным деятелям.