Собянин считает, что москвичи не согласились бы жить в столице образца 2010 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители современной столицы не согласились бы жить в Москве, какой она была 10 лет назад. При этом многие были бы против подобной трансформации города, если бы их спросили о ней заранее, сообщил он в четверг в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Если предложить москвичам пройти эту трансформацию, которую мы прошли, скажем, 10 лет тому назад, они бы очень задумались, а многие были бы против. Сегодня, когда мы прошли этот путь, если предложить москвичам вернуться в Москву 2000 или 2010 года (21 октября 2020 года исполнилось 10 лет со дня вступления Собянина на пост мэра Москвы), я думаю, что был бы полный консенсус, - никто бы не хотел туда возвращаться. Это означает, что мы идем в правильном направлении. Главное, не останавливаться, двигаться вперед, быть на высоте, чтобы наш город был любимым городом для москвичей", - сказал Собянин.

Он добавил, что большие города есть и остаются драйверами развития мировой цивилизации. Адаптивность больших городов к сложным условиям пандемии коронавируса означает их способность к преодолению вызовов и более динамичному развитию. Промышленность в структуре больших городов играет все меньшую роль, сфера услуг захватывает до 80% экономики, и роль человеческого капитала с каждым годом нарастает.

"Город, в котором нет рабочих мест, не будет существовать, он никому не нужен. Города с огромной безработицей являются чрезвычайной проблемой, это города, которые затухают. При застройке города мы должны реновировать не только жилье, но и огромные промышленные территории, создавая там качественные рабочие места, создавая инновационные направления развития, развивая креативную индустрию, создавая рабочие места в области гостеприимства, общепита, гостиниц, туристической направленности и т. д. Без этого города тоже не будет", - сказал мэр.

По его словам, столичные власти значительно продвинулись в перечисленных направлениях, о чем свидетельствуют рейтинги городов. Но самым главным критерием для города является отношение людей к своему городу.

"Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто фантазия, несбыточная фантазия, которая не имеет под собой, по большому счету, ничего общего с реальной жизнью. Люди по-прежнему будут стремиться к городам, в которых есть помимо прочих услуг и мощная система здравоохранения, которая оказывает гражданам необходимую помощь и поддержку в самые сложные минуты нашей жизни", - отметил Собянин.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.