{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в ближайшие часы в Москве

Автомобилистам рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/ с", - сказали в главке.

Аналогичное предупреждение ведомство распространило на территорию Московской области.

В министерстве настоятельно рекомендовали автомобилистам при поездках снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - желательно обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.

Теги
Россия
Более 1 тыс. школьников в Москве подали заявки на онлайн-проект "Лето моей карьеры"
Подростки в течение 20 дней пройдут обучение в 14 профильных школах
Читать полностью