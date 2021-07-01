МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/ с", - сказали в главке.

Аналогичное предупреждение ведомство распространило на территорию Московской области.

В министерстве настоятельно рекомендовали автомобилистам при поездках снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - желательно обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.