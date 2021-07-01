Власти Москвы считают, что стабилизация ситуации с COVID-19 зависит от темпов вакцинации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве достаточно напряженная, ее стабилизация напрямую зависит от темпов вакцинации, сообщил в четверг министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Могу еще раз повторить, что ситуация достаточно напряженная. Период, когда станет легче, напрямую зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия", - сказал Хрипун, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее он сообщал, что в столице за время пандемии было сделано более 13 млн ПЦР-тестов. Привились от коронавируса свыше 2 млн человек.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.