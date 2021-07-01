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ГИБДД Москвы планирует с помощью техсредств исключить использование подсказок на экзамене

По словам начальника управления ГИБДД по Москве Александра Быкова, в этом году увеличилось количество случаев использования радиоканалов для подсказки во время сдачи экзамена

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы планирует предотвращать кандидатами в водители использование радиоканалов в качестве подсказок при сдаче экзаменов на права. При этом планируется применять специальные технические средства, сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

По его словам, в московских подразделениях ведомства в этом году значительно увеличилось количество случаев, когда кандидаты в водители пытаются применять технические средства, использующие радиоканалы, для подсказки и сдачи экзамена.

"Мы планируем применять соответствующие технические средства, которые сведут на нет необходимость даже пытаться использовать эту технику. То есть водители будут вынуждены выучить правила так, как положено, и сдать экзамен по-честному", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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